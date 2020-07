Mediawan : offre publique d'achat approuvée

(Boursier.com) — Le Conseil de surveillance de Mediawan, réuni ce jour, a approuvé l'offre publique d'acquisition visant les actions et les bons de souscription d'actions rachetables de Mediawan initiée par BidCo Breteuil, et a considéré à l'unanimité de ses membres votants que l'offre est dans l'intérêt de la Société, de ses actionnaires, des porteurs de bons de souscription d'actions et de ses salariés. Par ailleurs, le rapport de l'expert indépendant établit que le prix proposé est équitable d'un point de vue financier pour les actionnaires et les porteurs de bons de Mediawan.

Dans ce cadre, un projet de note en réponse a été établi par Mediawan et déposé auprès de l'AMF le 10 juillet 2020, conformément aux articles 231-19 et 231-26 de son Règlement Général.

Le projet de note en réponse est disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Mediawan (www.mediawan.com).

L'offre, le projet de note d'information établi et déposé par BidCo Breteuil et le projet de note en réponse établi et déposé par Mediawan restent soumis à l'examen de l'AMF.