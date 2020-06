Mediawan : offre publique au prix de 12 euros

Mediawan : offre publique au prix de 12 euros









(Boursier.com) — Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse annoncent le lancement d'une offre publique sur Mediawan en vue de créer un nouveau champion mondial des contenus. Les fondateurs de Mediawan créent un acteur pan-européen : Mediawan Alliance (Dénomination temporaire. Dénomination finale à définir)

Mediawan annonce par ailleurs l'acquisition sous conditions de Lagardère Studios, et celle de Good Mood. Mediawan Alliance prendrait par ailleurs une participation minoritaire dans Leonine, l'un des premiers groupes audiovisuels allemands. Mediawan Alliance annonce parallèlement l'acquisition sous conditions des activités audiovisuelles du Groupe Troisième Œil.

Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, fondateurs de Mediawan, vont créer une société française dédiée, Mediawan Alliance, contrôlée par eux et avec le soutien d'autres partenaires financiers (dont MACSF et KKR), en vue de construire un leader de la création et distribution de contenus audiovisuels.

Mediawan Alliance, lancera une offre publique sur tous les titres Mediawan non détenus par les fondateurs de Mediawan et MACSF, au prix de 12 euros par action et 0,65 euros par bon de souscription d'action rachetable. Le succès de l'offre publique leur donnerait le contrôle sur Mediawan et ancrerait son actionnariat français.

Mediawan Alliance, détiendrait également une participation minoritaire dans Leonine, l'un des principaux groupes indépendants allemands de production de films et de contenus, apportée par KKR. Les principaux termes et conditions de l'offre publique sont décrits en annexe. Parallèlement, Mediawan Alliance est entrée en négociations exclusives pour l'acquisition des activités audiovisuelles du groupe de production Troisième Œil, détenu par Pierre-Antoine Capton, après la remise d'une offre ferme soumise à certaines conditions suspensives.

La création de Mediawan Alliance, basée à Paris, permettra de nombreuses coproductions entre ces deux groupes indépendants de premier plan de production et de distribution en France et en Allemagne. Ils disposent tous deux d'expertises reconnues en production de contenus dans tous les genres et tous les formats. Les deux sociétés bénéficient de relations de longue date avec les acteurs locaux de toute la chaîne de valeur (diffuseurs, cinémas, plateformes, etc.). Mediawan Alliance serait également bien positionnée pour saisir des opportunités dans le secteur en Europe, avec le soutien de ses actionnaires (dont MACSF et KKR). Elle sera dirigée par Pierre-Antoine Capton (Président du Directoire de Mediawan) en tant que Président, et Fred Kogel (CEO de Leonine) en tant que Directeur général. En parallèle, Mediawan annonce deux opérations distinctes :

- d'une part la remise d'une offre ferme et l'entrée en négociations exclusives pour l'acquisition de Lagardère Studios, acteur clé de la création, production, distribution et gestion de contenus audiovisuels en Europe et en Afrique ; - et d'autre part l'acquisition d'une participation majoritaire dans Good Mood, producteur indépendant de contenus audiovisuels basés en Espagne.

"Nous avons créé Mediawan il y a quatre ans dans l'intention de créer un champion européen audiovisuel pour répondre à la demande de contenus premium, et ces nouvelles opérations sont des étapes sans précédent pour poursuivre notre croissance dans de nouvelles zones géographiques d'Europe, dans de nouveaux formats et avec de nouveaux partenaires. La combinaison avec des acteurs clé comme Lagardère Studios et Groupe Troisième Œil et les projets de coopération avec Leonine valident la stratégie de Mediawan. Je suis particulièrement fier de diriger ce groupe et de pouvoir compter sur le talent de Fred Kogel et de ses équipes", a déclaré Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan et Président de Mediawan Alliance.