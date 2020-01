Mediawan : nomination de Delphine Cazaux

(Boursier.com) — Le groupe audiovisuel Mediawan annonce le renforcement de son équipe dirigeante avec l'arrivée de Delphine Cazaux, actuellement Directrice Générale d'EndemolShine France, au poste de Directrice Générale en charge des Opérations, membre du Directoire. Sa nomination sera effective le 27 janvier 2020.

"Depuis sa création en 2017, le groupe Mediawan s'est fortement développé pour rassembler les meilleurs talents et devenir un acteur majeur de la production, leader de la fiction et de l'animation en Europe. Cette année, l'accélération de notre développement international voit la nécessité d'étoffer notre équipe dirigeante. L'arrivée de Delphine Cazaux, grâce à sa grande expérience du secteur des médias et de l'organisation opérationnelle, permettra d'intensifier notre dynamique. Elle accompagnera, à mes côtés, les équipes dans le déploiement de notre stratégie", a commenté Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire.