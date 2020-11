Mediawan : la crise sanitaire impacte les livraisons

(Boursier.com) — Mediawan a réalisé sur 9 mois un chiffre d'affaires de 180,3 millions d'euros, en baisse de -25% par rapport à l'exercice précédent. Cette baisse est essentiellement liée à des décalages de livraisons dus à la situation sanitaire depuis début 2020.