Mediawan finalise l'acquisition de Troisième Oeil

(Boursier.com) — Outre la finalisation de l'acquisition de Lagardère Studios, Mediawan Alliance (BidCo Breteuil) annonce aussi la réalisation de l'acquisition des activités audiovisuelles du Groupe Troisième OEil, l'un des principaux acteurs de production de flux en France. Cette opération s'effectue comme annoncé lors de la remise d'une offre ferme, le 22 juin. Cette acquisition a fait l'objet d'une autorisation de l'Autorité de la Concurrence, le 21 septembre.

Fondé par Pierre-Antoine Capton en 2001, Groupe Troisième OEil est un acteur majeur de la production indépendante en France avec plus de 500 heures de programmes par an et créateur de marques fortes de contenus premium. Troisième OEil Productions est également l'un des producteurs leaders dans le flux (avec notamment l'émission quotidienne de référence "C A Vous", "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte, ou "Z&N" sur Paris Première), mais aussi des succès dans le documentaire (avec des contenus comme "Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire" pour TF1 et Netflix ou prochainement un documentaire sur Orelsan pour Amazon Prime). Il intervient aussi dans la fiction (avec à venir "100% Bio" et la série 10x52' "En quête de vérité"). Troisième OEil Productions vient également de lancer "6 à la maison" pour France 2, une nouvelle émission quotidienne de 2e partie de soirée destinée à proposer un rendez-vous culturel pendant le confinement.

Groupe Troisième OEil bénéficie de relations de long terme avec les principaux diffuseurs français (TF1, France Télévisions, Canal+, Groupe M6, Groupe Altice) mais aussi avec les plateformes (Netflix, Amazon), et d'un important catalogue d'environ 1000h de programmes.

Grâce au succès de cette offre publique, Mediawan Alliance (BidCo Breteuil) intégrera désormais le Groupe Mediawan (renforcé des équipes de Lagardère Studios), les activités audiovisuelles du Groupe Troisième OEil, ainsi qu'une participation minoritaire dans Leonine, l'un des principaux groupes indépendants allemands de production de films et de contenus, apportée par KKR.