Mediawan finalise l'acquisition de Lagardère Studios

(Boursier.com) — Mediawan a finalisé l'acquisition de Lagardère Studios, acteur clé de la création, production, distribution et gestion de contenus audiovisuels en Europe. Cette acquisition, dont le projet avait été annoncé lors de l'entrée en négociations exclusives le 22 juin 2020, a fait l'objet d'un accord signé le 6 août avec le Groupe Lagardère et d'une autorisation de l'Autorité de la Concurrence le 21 septembre.

Conformément à la faculté qui lui était laissée aux termes de l'accord d'acquisition, Mediawan a procédé à l'émission de 1.615.785 nouvelles actions en rémunération de l'apport d'une partie des actions Lagardère Studios. Le solde du prix d'acquisition a été financé notamment par l'utilisation de facilités de crédits non tirées à hauteur de 30 ME et par la souscription d'un prêt d'actionnaires de 20 ME auprès de Mediawan Alliance (Bidco Breteuil).

Avec l'intégration de Lagardère Studios, Mediawan renforce sa capacité de production s'appuyant sur des marques fortes en France et en Espagne, et accroît sa présence géographique en Europe avec les Pays-Bas (Skyhigh TV) et la Finlande (Aito Media), mais aussi en Afrique (Keewu). Le Groupe intègre également désormais une activité de production de flux, en complément de ses activités historiques de production de fiction, cinéma, documentaire et animation.

Au terme d'un Directoire en date du 30 octobre, le capital social a été porté à 337,687.46 euros, soit 33,768,746 actions d'une valeur nominale de 0.01 euro, du fait:

- d'une augmentation de capital liée à l'émission de 1.615.785 actions au profit du Groupe Lagardère dans le cadre du paiement en titres de l'acquisition de Lagardère Studios ;

- de l'exercice de 10.000 BSA, entraînant l'émission de 5.000 actions Mediawan.