Mediawan : feu vert de l'AMF pour l'offre de BidCo Breteuil

Mediawan : feu vert de l'AMF pour l'offre de BidCo Breteuil









(Boursier.com) — BidCo Breteuil a obtenu, le 28 juillet, le visa de l'Autorité des marché financiers (AMF) sur la note d'information relative à son offre publique d'achat visant les actions et les bons de souscription d'actions rachetables de Mediawan à la suite de la décision de conformité de l'AMF de ce jour.

L'offre publique d'achat sera ouverte à partir du 30 juillet. Elle sera réalisée à un prix de 12 euros par action, soit une prime de 42,3% sur le cours de clôture de Mediawan du 19 juin 2020 (dernier jour de négociation précédant l'annonce de l'offre), et de 58,1% par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes de transactions sur trois mois précédant cette même date.

Le prix de 0,65 euro par bon de souscription d'actions rachetable, représente une prime de 180,2% sur le cours de clôture de Mediawan du 19 juin 2020 (dernier jour de négociation précédant l'annonce de l'Offre) et de 311,9% par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes de transactions sur trois mois précédant cette même date.

Préalablement à l'ouverture de l'offre, l'AMF publiera un avis d'ouverture et Euronext Paris publiera un avis annonçant les modalités et l'ouverture de l'offre. La date de clôture et le calendrier de l'offre seront publiés par l'AMF dès l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence compétentes.