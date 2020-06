Mediawan fait peau neuve avec une nouvelle identité de marque

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mediawan, l'un des principaux studios européens indépendants de contenus audiovisuels, dévoile aujourd'hui une nouvelle identité de marque pour accompagner son intégration de Groupe, et lance une nouvelle plateforme événementielle de distribution destinée aux diffuseurs partout dans le monde.

Conçue avec Dragon Rouge, la nouvelle identité de marque Mediawan va permettre au Groupe de renforcer la visibilité de sa marque en France et à l'international, mais aussi la lisibilité de ses métiers et de son organisation. Elle s'appuie sur un nouveau logo élégant et sobre. La signature de marque "moving creativity" fait écho à la mission de Mediawan et à sa dynamique : rassembler les meilleurs talents de la création audiovisuelle pour produire, distribuer et diffuser les succès de demain, générateurs d'émotions collectives, partout dans le monde. "Le territoire graphique proposé par Dragon Rouge traduit visuellement ce positionnement autour de l'émotion grâce aux couleurs ultraviolet et infrarouge, situées aux extrémités du spectre coloriel. Le territoire de marque permet également à chacune des marques du groupe (labels de production et chaînes) d'exister de façon cohérente au sein de l'ensemble", explique le groupe.

Outre la refonte de son site web www.mediawan.com et un nouveau clip corporate, Mediawan lance également aujourd'hui une nouvelle plateforme événementielle de distribution destinée aux acheteurs des diffuseurs (chaînes et plateformes) à travers le monde, afin de leur permettre de visionner en exclusivité des contenus phares produits ou distribués par Mediawan : http://screenings.mediawan.com.

Cette plateforme événementielle est un vecteur innovant dans le contexte sanitaire actuel pour renforcer les contacts étroits du Groupe avec ses partenaires et faciliter les échanges en l'absence de marchés physiques. Ainsi, des séries phares à fort potentiel international comme "Romance" (Wonderland), "Moloch", "The Luminaries", ou le succès de Palomar sur la RAI "La Guerre est Finie" (The War is Over), ou des documentaires de premier plan comme "Heroes" seront disponibles en visionnage en exclusivité dans un espace sécurisé, et les acheteurs pourront également découvrir des projets en production comme "Le Village Enchanté de Pinocchio" (Pinocchio & the Enchanted Village), produit par ON kids & family, ou en développement comme "Big Five", produit par Mai Juin Productions. De nombreux contenus seront également accessibles au grand public : interviews des talents, des réalisateurs, promo reel, extraits,...

Par ailleurs, les chaînes Mediawan (Mediawan Thematics) lancent une plateforme à destination de la presse TV, des opérateurs distributeurs et partenaires pour leur permettre de consulter les temps forts des chaînes et les programmations, et télécharger les visuels des programmes : https://pressroom.mediawan.com