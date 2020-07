Mediawan : dépôt d'un projet d'OPA visant les actions et les bons de souscription par BidCo Breteuil

Mediawan : dépôt d'un projet d'OPA visant les actions et les bons de souscription par BidCo Breteuil









(Boursier.com) — Le projet d'offre publique d'achat visant les actions et les bons de souscription d'actions rachetables de Mediawan initiée par BidCo Breteuil a été déposé auprès de l'AMF ce jour.

Dans ce cadre, un projet de note d'information a été établi par l'initiateur et déposé auprès de l'AMF ce jour, conformément aux articles 231-13, 231-16 et 231-18 de son Règlement Général.

Le projet de note d'information est disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Mediawan (www.mediawan.com)

L'offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF.