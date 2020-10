Mediawan : Amundi a presque tout vendu

(Boursier.com) — Par courrier reçu les 21 octobre 2020 par l'AMF, la société anonyme Amundi, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 19 octobre, par suite d'une cession d'actions Mediawan sur le marché, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Mediawan et détenir, pour le compte desdits fonds, 109.000 actions Mediawan représentant autant de droits de vote, soit 0,34% du capital et des droits.