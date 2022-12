Mediawan acquiert Plan B, la société de production fondée et présidée par Brad Pitt

(Boursier.com) — Le groupe français Mediawan, créé en 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, fait l'acquisition de la société de production Plan B, fondée et présidée par Brad Pitt.

Cette prise de participation majoritaire est réalisée en partie en titres Mediawan, conduisant ainsi les trois co-présidents de Plan B, Brad Pitt, Dede Gardner et Jeremy Kleiner, à devenir également actionnaires de Mediawan.

Elle marque ainsi la mise en place d'un partenariat inédit entre deux des plus importants producteurs indépendants en Europe et aux Etats-Unis.

Ce partenariat fondé sur une communauté de valeurs et animé par la volonté de faire rayonner la création, permettra la mise en place de co-productions et de nouveaux projets s'appuyant sur la diversité, la richesse créative et la complémentarité de leurs talents.

Rappelons que Plan B est la société de production à l'origine de grands films tels que Les infiltrés, The Tree of Life, Mange Prie Aime, World War Z, 12 Years a Slave, Selma, The Big Short, Moonlight, Okja, and Minari. Ses plus récentes productions sont Blonde pour Netflix, She Said pour Universal Pictures, Women Talking pour MGM Orion Pictures ou encore la série Outer Range.

Ce partenariat avec Plan B marque le déploiement de Mediawan sur le marché américain, dans le prolongement de la création de la société de production Blue Morning Pictures avec l'auteur-réalisateur Florian Zeller et Federica Sainte-Rose. Une entité nouvellement crée à cette occasion, Mediawan US, aura pour objectif de coordonner les projets et les futurs développements du groupe aux Etats Unis.

Les trois fondateurs de Mediawan ainsi que ses actionnaires : KKR, Bpifrance, MACSF et la Société Générale, participent tous au financement de cette opération via une augmentation au capital, réaffirmant ainsi leur soutien à la stratégie menée par le groupe de chercher sans cesse le meilleur de la création à travers le monde.

Le contrôle du groupe Mediawan reste inchangé et assuré par ses 3 fondateurs.