Médias : Vivendi confirme son intérêt pour un rachat de M6

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vivendi a confirmé mercredi soir son intérêt pour le rachat de la participation de contrôle du groupe Bertelsmann dans M6. Le président du directoire du groupe de médias français, Arnaud de Puyfontaine, a ainsi déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que Vivendi étudiait toute possibilité de participer à la cession prévue par le groupe allemand.

"Il existe certaines contraintes réglementaires sur lesquelles travaille Vivendi, mais en termes de développement stratégique, c'est une opportunité que nous étudions de près", a ajouté le président du directoire de Vivendi, cité par l'agence Reuters. Le responsable s'exprimait dans le sillage de la publication des résultats financiers de Vivendi pour 2020, dont le résultat d'exploitation est ressorti supérieur aux attentes grâce à une solide performance d'Universal Music Group (UMG) et de Canal+.

Fin janvier, 'Reuters' avait révélé que le géant allemand des médias Bertelsmann avait approché plusieurs candidats potentiels en vue de céder sa participation de contrôle d'environ 48% dans le Groupe M6. L'agence d'information évoquait notamment les noms de Vivendi et d'Altice Europe. TF1 et le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky auraient également été approchés.

De son côté, la chaîne 'BFM Business' a affirmé à la mi-février que Vivendi réfléchissait à s'entendre avec TF1 pour racheter M6, qui réunit les chaînes M6, Gulli, W9, etc. ainsi que la radio RTL. Selon les informations de la chaîne, un schéma consistant en un rachat de M6 par Vivendi et de RTL par TF1 circulerait entre les deux groupes.

Tous les scénarios seraient créateurs de valeur

Vivendi souhaiterait racheter M6 pour devenir un leader de la télévision en France, avec un pôle de TV payante autour de Canal+ et gratuit autour de M6 et sa chaîne C8. En outre, selon plusieurs sources citées par 'BFM', le président du conseil de surveillance et premier actionnaire de Vivendi, Vincent Bolloré, n'est pas intéressé par RTL, mais cherche depuis un an à mettre la main sur Europe 1, mis en vente par le groupe Lagardère.

Ce mercredi, le broker Oddo BHF a revalorisé le dossier M6, de 19,5 à 25 euros par action, tout en maintenant son conseil 'surperformance', en spéculant sur un changement d'actionnaire avant l'été. La nouvelle valorisation du broker repose sur une approche fondamentale (21 euros par titre) à laquelle il applique dorénavant une prime spéculative, évaluée à 17%. Quel que soit le ou les acheteurs, tous les scénarios seraient créateurs de valeur, selon le courtier.