Medias : TV Pitchoun est disponible sur les Box WeAccess Group

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — WeAccess Group enrichit le contenu de ses Box Android TV avec l'arrivée de TV Pitchoun, disponible depuis le 31 août pour tous les abonnés WeAccess sur le canal 19.

TV Pitchoun se définit comme "la télévision des enfants que les parents regardent " autour d'une offre mélangeant un contenu ludique, pédagogique et divertissant ainsi qu'une programmation musicale riche et variée. TV Pitchoun propose des dessins animés, des interviews, des reportages, de l'apprentissage et des programmes ludo-éducatifs... Ce nouveau canal a déjà séduit 1.077.000 téléspectateurs (Etude Médiamétrie : couverture 4 semaines Médiamat'Thématik).

WeAccess Group dispose de sa propre plateforme de télévision et diffuse l'ensemble des chaînes en HEVC H265. Cette norme de compression d'images permet une offre de télévision HD avec moins de 2 Mbits. TV Pitchoun est diffusée en HD. Avec l'élargissement de son offre de chaînes TV auprès d'un public captif, WeAccess Group illustre sa capacité d'innovation et s'affiche aujourd'hui comme un opérateur référent Internet, Téléphonie et Télévision dans les zones blanches et grises.