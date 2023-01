Médias : TF1 grimpe, M6 recule

(Boursier.com) — TF1 monte de 0,8% à 7,3 euros pendant que M6 recule de 2,1% à 14,9 euros. Des chemins inverses que l'on peut expliquer par une note de Barclays dédiée au secteur des médias en Europe. La banque dit espérer une année 2023 "plus calme" pour les actions du secteur et voit une certaine valeur dans les noms les plus cycliques du compartiment. Elle relève ainsi à 'pondération en ligne' son opinion sur la 'une' et remonte son objectif de cours de 6,5 à 8 euros. Le courtier juge le ratio rendement / risque relativement bien équilibré. A l'inverse, le courtier dégrade M6 à 'sous-pondérer' malgré un objectif rehaussé de 13,5 à 14,5 euros.