Médias : TF1 et M6 en forme

Crédit photo © TF1

(Boursier.com) — TF1 et M6 surperforment nettement le marché à la mi-journée, en hausse respective de 3,7% et 2,3%. Les deux groupes de média sont dopés par une note d'Exane BNP Paribas qui a relevé de 'neutre' à 'surperformer' son conseil sur les deux valeurs en raison d'une vision plus optimiste du marché publicitaire hexagonal. Alors que la réforme de l'audiovisuel est sur le point d'être adoptée, le cours des actions ne prend pas en considération ces changements à venir, selon le courtier.