Median : une perte de 20,2 ME sur l'exercice

(Boursier.com) — Le résultat net 2022 de Median s'élève à -20,2 ME, soit une augmentation du déficit de 0,9 ME.

Le résultat opérationnel s'élève à -23,4 ME soit une augmentation du déficit de 11,8 mEUR, dont 6 ME dus à la comptabilisation en norme IFRS des attributions d'actions gratuites aux salariés et cadres dirigeants intervenues en octobre 2021.

Le chiffre d'affaires est de 5,6 ME et le carnet de commandes à 62 ME au 1er trimestre 2023.

La trésorerie est de 13,1 ME au 31 mars 2023.