Median Technologies : vive croissance de l'activité

Median Technologies : vive croissance de l'activité









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Median Technologies s'élève à 5,9 ME au premier semestre 2020, en hausse de 47,9% par rapport à celui du premier semestre 2019 qui s'élevait à 4 ME. Au total, la tendance d'augmentation du chiffre d'affaires se poursuit sur maintenant sept trimestres consécutifs. Le chiffre d'affaires a été généré à 100% par la Business Unit iCRO, laquelle fournit des solutions et services pour la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie. L'activité iBiopsy est en phase d'investissement R&D et ne génère pas de revenus à ce stade.

Le carnet de commandes est de 53,6 ME au 30 juin 2020, soit 15,3 ME supplémentaires par rapport au 31 décembre 2019 et 9,2 ME supplémentaires par rapport au 30 mars 2020. Il était de 30,7 ME au 30 juin 2019, soit une augmentation de 22,9 ME en un an. Ce carnet a été renforcé ce semestre grâce à des prises de commandes particulièrement importantes en Europe sur des études de phase III avec des laboratoires pharmaceutiques majeurs au niveau mondial. Le niveau du carnet de commandes "permet d'être tout à fait confiant sur les revenus générés sur les prochains trimestres", ajoute le groupe.

La trésorerie et équivalents de trésorerie sont attendus à approximativement 19,4 ME au 30 juin 2020. Ce montant intègre le versement de 15 ME correspondant à la première tranche du prêt de 35 ME octroyé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI). Pour rappel, le prêt vise à accélérer l'investissement dans le programme d'innovation de Median pour sa plateforme d'imagerie phénomique iBiopsy. Le montant de la trésorerie et équivalents prend également en compte l'encaissement du Crédit d'Impôt Recherche à hauteur de 1,4 ME. Au cours du premier semestre 2020, la consommation de trésorerie hors impacts des versements de la première tranche EIB et du CIR a été de 4,6 ME, avec une consommation de 3,7 ME au premier trimestre, fortement réduite à 0,9 ME au second trimestre.

Au premier semestre 2020, Median a accéléré ses investissements pour le développement et la validation de sa plateforme d'imagerie phénomique iBiopsy, a signé un premier partenariat avec l'AP-HP, a structuré iBiopsy autour de trois plans de développement clinique pour lesquels les premières phases de validation clinique ont été lancées. Median a par ailleurs communiqué les premiers résultats concernant les validations de la technologie de iBiopsy dans le cadre de l'évaluation du risque de récurrence chez des patients atteints de CHC (carcinome hépatocellulaire).

La Business Unit iCRO a, quant à elle continué de se structurer en Chine où elle est maintenant totalement opérationnelle pour gérer les projets contractés avec des sociétés chinoises. Au 30 juin 2020, la prise de commandes au niveau mondial de iCRO dépasse très largement les prévisions faites pour le premier semestre, et cela malgré la crise sanitaire liée au Covid-19.