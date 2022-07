Median Technologies va participer à l'European Congress of Radiology

(Boursier.com) — Median Technologies va participer à l'ECR (European Congress of Radiology) qui se tiendra du 13 au 17 juillet, à Vienne en Autriche. Lors de cette conférence, la société fera une présentation industrielle et une présentation scientifique.

Rappelons que l'ECR est organisé annuellement par l'ESR (European Society of Radiology). Il s'agit du plus important congrès de radiologie en Europe et le second au niveau mondial. Il rassemble tous les ans plus de 20.000 participants, incluant plus de 10.000 représentants de la communauté médicale et plus de 8.000 participants industriels (modalités d'imagerie, PACS...). Les professionnels de la radiologie au niveau européen et mondial y assistent à des formations, y découvrent les dernières innovations présentées par les exposants industriels ainsi que les résultats de recherches lors des présentations scientifiques.