Median Technologies : trimestriels publiés

(Boursier.com) — Median Technologies, The Imaging Phenomics Company, publie aujourd'hui une actualisation de ses performances pour le 1er trimestre 2020 et fait un point concernant son engagement dans la lutte contre le Covid-19.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 s'établit à 2,8 ME contre 1,9 ME au premier trimestre 2019, soit une augmentation de 47%. Depuis désormais 6 trimestres consécutifs, la progression se poursuit. Elle est générée en totalité par l'activité de services pour les essais cliniques iCRO de la société.

Le carnet de commandes au 31 mars 2020 est de 44,4 ME, à comparer à 38,3 ME au 31 décembre 2019, soit une augmentation de 6,1 ME correspondant à une prise de commande de 8,6 ME sur le trimestre. Le premier trimestre 2020 a été marqué par une importante augmentation de la part du carnet de commandes enregistrée en Europe et en Chine, la Chine représentant désormais 46% contre 56% au 31 décembre 2019.

Au 31 mars 2020, la trésorerie et équivalents de trésorerie est de 3,8 ME. Sur le premier trimestre, des retards dans les encaissements ont été constatés pour certains essais cliniques. Ces retards proviennent des conséquences de la crise sanitaire du coronavirus avec des acomptes non versés sur des essais dont le démarrage a été décalé dans le temps et des retards de paiements en provenance de Chine. Cette situation devrait se régulariser avec la reprise progressive des essais cliniques.

Sur la période, la consommation mensuelle moyenne de trésorerie s'est établie à 1,2 ME, un niveau élevé mais qui prend en compte à la fois des retards de paiements, des charges externes et internes traditionnellement plus fortes sur le premier trimestre (bonus, commissions, assurances...) et le démarrage du plan de recrutement et d'investissement pour la plateforme d'imagerie nouvelle génération iBiopsy après l'obtention et la sécurisation du prêt de 35 ME accordé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI) en décembre 2019.

A noter que, depuis la clôture des résultats de ce premier trimestre, le versement de 15 ME correspondant à la première tranche du prêt accordé par la BEI a été effectué (annonce du 20 Avril 2020) et va permettre à la société d'accélérer ses investissements sur sa plateforme iBiopsy.

Mise à disposition de services pour la gestion des images dans les essais cliniques Covid-19

Median Technologies entend mettre à disposition son expertise en traitement d'images dans les essais cliniques, pour apporter sa contribution à l'analyse des images de scanner thoracique dans les essais Covid-19.

A ce jour, plus de 350 essais cliniques sur les vaccins et les traitements du Covid-19 sont recensés. L'imagerie est un outil clé pour diagnostiquer les patients atteints de Covid-19, suivre l'évolution de la pathologie et évaluer l'efficacité des traitements administrés à partir de la quantification de la fibrose pulmonaire visible en imagerie scanner.

Median a ainsi initié des discussions auprès de ses clients biopharmaceutiques en Chine, en Europe et aux Etats-Unis pour proposer des services de revue indépendante des images scanners des patients atteints de Covid-19. Ces services vont permettre la stratification des patients sur des critères objectifs de sévérité de la maladie (grades) ainsi que l'évaluation de l'efficacité des traitements à partir de la progression/régression de la fibrose pulmonaire.

En parallèle, Median Technologies est en discussion avec des partenaires potentiels dans le contexte de l'évaluation des divers grades de sévérité des atteintes pulmonaires en routine clinique, amenant à un pronostic pour les patients.

Fredrik Brag, Directeur Général de Median déclare : "Nous sommes satisfaits d'avoir poursuivi notre progression au premier trimestre, malgré le contexte sanitaire et économique que nous connaissons actuellement au niveau mondial. Nous nous attendons à un impact modéré de la crise du COVID-19 pour l'année 2020".

"Concernant la lutte contre le Covid-19, nous disposons d'une expérience unique dans la conduite des protocoles et des projets de gestion des images dans les essais cliniques ainsi que dans l'analyse des images de scanner thoracique. Ces deux facteurs nous permettent aujourd'hui de répondre de façon rapide à la demande de l'industrie biopharmaceutique pour la mise en place de protocoles d'imagerie Covid-19", souligne Fredrik Brag, Directeur Général de Median.