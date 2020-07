Median Technologies reçoit le label 'European Rising Tech' attribué par Euronext

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Median Technologies, The Imaging Phenomics Company (ALMDT) annonce aujourd'hui qu'Euronext lui a attribué le label 'European Rising Tech'.

Le label European Rising Tech récompense 98 sociétés particulièrement performantes parmi plus de 350 small & mid cap Tech cotées sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Paris et opérant dans les Sciences de la Vie, les éco-industries ou le secteur des TMT (Technologies, Medias et Télécommunications).

Au 31 mai 2020, ces 98 sociétés labellisées totalisaient une capitalisation boursière de 23 milliards d'euros, pour 21 milliards d'euros négociés sur les marchés en un an, confirmant le fort engouement que manifestent les investisseurs pour les valeurs Tech cotées sur Euronext.