Median Technologies : prometteur !

(Boursier.com) — Les premiers résultats du modèle d'IA de détection iBiopsy HCC de Median Technologies seront présentés au congrès annuel de l'ESMO (European Society for Medical Oncology), qui se tiendra du 20 au 24 octobre à Madrid.

L'étude a été effectuée sur le registre de données cliniques Phelicar et a été menée par le Professeur Olivier Lucidarme, Chef du Service d'imageries spécialisées et des urgences de l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) et son équipe, avec l'implication d'équipes des hôpitaux AP-HP Beaujon et AP-HP Paul Brousse. L'objectif principal de l'étude était d'évaluer le modèle d'IA iBiopsy pour la détection du carcinome hépatocellulaire (CHC - Hepatocellular Carcinoma (HCC)), avec pour but ultime de cibler le diagnostic précoce de ce type de cancer primaire du foie.

Les résultats qui seront présentés au congrès 2023 de l'ESMO (Computer Aided HCC Lesion Detection Based on Deep Learning and CT images) concernent la première étape du développement d'un modèle destiné à être intégré dans le logiciel dispositif médical Median iBiopsy HCC CADe/CADx pour le diagnostic précoce du CHC à partir d'images de scanner multiphase (phases artérielles et portales). Ce premier travail s'est focalisé sur les performances de détection du futur logiciel dispositif médical iBiopsy HCC CADe/CADx, en utilisant une cohorte de 753 patients de l'AP-HP, atteints de maladie hépatique chronique et de CHC.

Le titre Median grimpe de 2,2% à 4,80 euros ce mercredi. Portzamparc parle de résultats de sensibilité "très prometteurs qui se rapprochent de ceux obtenus dans le cancer du poumon". De quoi maintenir ses scénarios et rester à l'achat sur le dossier...