Median Technologies : placement privé d'un montant de 28,1 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Median Technologies annonce le succès de l'augmentation de capital par placement privé, ouverte à tout investisseur qualifié et cercle restreint d'investisseurs conformément à l'article L.411-2, 1o du Code monétaire et financier, lancée la veille et effectuée via la construction accélérée d'un livre d'ordres. Compte tenu de la très forte demande émanant à la fois d'investisseurs français et internationaux, Median Technologies a décidé de fixer le montant de l'augmentation de capital à 28,1 millions d'euros, contre environ 20 millions d'euros initialement prévus.

Median Technologies a placé 2.446.285 actions nouvelles au prix unitaire de 11,50 euros, prime d'émission incluse, soit 0,05 euro de valeur nominale et 11,45 d'euros de prime d'émission, pour un montant total brut de 28.132.277,50 euros, représentant 20% du capital social de Median Technologies avant l'augmentation de capital, soit un taux de dilution global de 16,7%.

L'augmentation de capital est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé sur la base de la 19ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 19 juin 2020.

Le prix de souscription de 11,50 euros par action nouvelle fait ressortir une décote de 3,8% par rapport au cours de clôture de l'action de la Société le 24 mars 2021 et de 8,2% par rapport aux cours de clôture de l'action de la Société lors des vingt séances de bourse précédent le 24 mars 2021.

À l'issue de cette opération, le capital social de Median Technologies sera porté de 611.571,25 euros à 733.885,50 euros, divisé en 14.677.710 actions de 0,05 euro de valeur nominale chacune.