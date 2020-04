Median Technologies : perte annuelle de 7,98 ME

Median Technologies : perte annuelle de 7,98 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Median Technologies a publié ses résultats financiers annuels 2019. Au 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires était de 9 ME, en évolution de +41% par rapport au chiffre d'affaires 2018. Au 31 décembre 2019, le carnet de commandes de l'activité iCRO s'établissait à 38,3 ME, une hausse de 24,8% par rapport au carnet de commandes au 30 juin 2019 et de 61,6% par rapport au carnet de commandes au 31 décembre 2018.

La perte nette annuelle est ressortie à 7,98 ME contre 15,28 ME en 2018. La perte opérationnelle se situe à 7,96 ME.

La trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 2019 était de 7,6 ME, contre 12,7 ME au 31 décembre 2018. La consommation de trésorerie s'est établie à 0,4 ME par mois sur l'ensemble de l'année 2019. Elle était de 0,8 ME par mois sur le premier semestre et de 0,3 ME par mois sur le second semestre, hors impact favorable du CIR (Crédit Impôts Recherche).

Anticipant les mesures de confinement prises par le Gouvernement français le 17 mars 2020 dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19, Median a mis tous ses collaborateurs en télétravail en France dès le 16 mars. La continuité des activités fonctionne sans interruption depuis ce jour. Pour rappel, Median opère mondialement à travers des infrastructures sur le cloud utilisées quotidiennement pour délivrer les services d'imagerie (iCRO) à ses clients en temps normal ; les services sont donc délivrés comme d'habitude.

Sur l'activité iCRO, le démarrage de la crise sanitaire en Chine a occasionné en février des délais dans la réception des images en provenance des hôpitaux chinois pour les essais cliniques déjà en cours. Les dates de démarrage des nouveaux essais figurant dans le carnet de commandes ont aussi été repoussées occasionnant un décalage dans les encaissements. La situation a été presque totalement rétablie en mars.

Avec l'extension de la pandémie en mars à l'Europe puis aux Etats-Unis, les mêmes effets se font ressentir générant des décalages sur les encaissements depuis mi-mars.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 devrait toutefois afficher une progression par rapport au 4ème trimestre 2019. Un communiqué sur les résultats du premier trimestre sera publié très prochainement. Ce communiqué fera par ailleurs un état de la stratégie de la société par rapport à l'actualité du COVID-19.

Au vu de l'évolution incertaine de la crise sanitaire, il reste prématuré de faire des prévisions sur les chiffres du second trimestre, estime le groupe. Néanmoins, sur l'ensemble de l'année 2020, Median Technologies "s'attend à un impact modéré de la crise du COVID-19 sur son activité iCRO".

Les activités de recherche et développement liées à iBiopsy continuent quant à elles de se dérouler de façon nominale grâce aux infrastructures de développement mises en place depuis de nombreux mois et utilisées de façon journalière en temps normal. Le tirage de la première tranche du prêt de la BEI est maintenu comme initialement prévu, au cours du premier semestre.