(Boursier.com) — Median Technologies participera à la conférence annuelle de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology), qui se tiendra du 2 au 6 juin 2023 à Chicago (McCormick Place), USA. Les équipes iCRO et iBiopsy, ainsi que l'équipe clinique de Median seront représentées.

Deux abstracts soumis par Median Technologies ont été sélectionnés pour des publications en ligne :

- CT Based Radiomics Signature for Phenotyping Histopathological Subtype in Patients With Non-Small Cell Lung Cancer. L'étude présentée dans cet abstract concerne l'utilisation d'un modèle de radiomique basé sur l'imagerie de tomodensitométrie pour prédire le sous-type histopathologique de patients atteints d'un cancer pulmonaire non à petites cellules (NSCLC - Non-Small Cell Lung Cancer).

- Multicenter Evaluation of AI-Based CT Radiomics for EGFR Mutation Prediction in NSCLC. Cet abstract discute de l'utilisation d'un modèle de radiomique basé sur l'imagerie de tomodensitométrie pour prédire de façon non invasive la mutation de l'EGFR dans le cancer pulmonaire non à petites cellules (NSCLC - Non-Small Cell Lung Cancer).

L'équipe organisera également les 3 et 4 juin, deux sessions présentant l'impact de l'analyse d'images basée sur les dernières avancées de l'IA sur le futur du développement clinique.

Rappelons que la conférence annuelle de l'ASCO est la plus importante conférence en oncologie au niveau mondial. Elle rassemble chaque année plus de 35 000 oncologues venant du monde entier ainsi que l'ensemble des représentants des communautés médicales, scientifiques et industrielles impliquées dans le domaine de l'oncologie.