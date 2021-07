Median Technologies nomme Jean-Christophe Montigny au poste de CFO

(Boursier.com) — Median Technologies a nommé Jean-Christophe Montigny au poste de Chief Financial Officer. A ce titre, Jean-Christophe Montigny sera membre du comité exécutif de Median.

Jean-Christophe Montigny succède à Bernard Reymann, qui quitte ses fonctions après plus de 8 ans passés au sein de la société.

Jean-Christophe Montigny rejoint Median Technologies avec plus de 25 ans d'expérience de comité de direction, dans des filiales de grand groupe, et des PME à fort potentiel de croissance financées par le capital-risque et par la bourse, en particulier sur le marché Euronext Growth. Jean-Christophe Montigny a été particulièrement impliqué dans le développement et l'accélération de la croissance à l'international, notamment, de Biophytis SA dont il a été le directeur financier et le directeur général adjoint de 2009 à 2019, et pour laquelle il a conduit l'introduction sur Euronext Growth, et la phase de préparation en vue de la cotation sur le Nasdaq.