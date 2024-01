Median Technologies : message reçu

(Boursier.com) — Median Technologies monte de 3% à 4,16 euros ce mardi, alors qu'au 31 décembre, la trésorerie et équivalents de trésorerie du groupe s'établissaient à 19,5 millions d'euros, à comparer à 21,5 ME au 31 décembre 2022. La position de trésorerie a été renforcée en juillet 2023 grâce à un refinancement d'un montant de 21,6 ME, composé d'une augmentation de capital d'un montant de 11,6 ME au prix de souscription de 4,70 euros par action, et de l'émission d'obligations convertibles à taux fixe et avec un prix de conversion de 6,458 euros pour un montant de 10 ME.

De plus, la trésorerie de la société a été renforcée le 4 janvier avec l'encaissement de 8,5 ME correspondant à la libération de la dernière tranche du prêt contracté auprès de la Banque Européenne d'Investissement en décembre 2019.

Au 4e trimestre, l'activité iCRO a enregistré une prise de commandes record, qui a alimenté de façon très conséquente le carnet de commandes, à son plus haut historique à 66,9 millions d'euros... "Plus que jamais, l'industrie pharmaceutique investit massivement dans l'Intelligence Artificielle, notamment dans le champ des essais cliniques en oncologie, et notre offre différenciante Imaging Lab nous permet de pénétrer les big pharmas, de collaborer avec les grands CROs, et d'élargir le champ des indications pour lesquelles nous proposons nos services" commente la direction. qui s'attend à retrouver la croissance en 2024 après que le chiffre d'affaires 2023, impacté par la faible prise de commandes liée aux confinements Covid en Chine en 2022 et sur la première moitié de 2023, a baissé par rapport à 2022".

Selon Portzamparc, "les revenus sont encore impactés par le ralentissement des commandes lors de la pandémie de Covid-2019 et des confinements successifs en Chine... Toutefois, la valeur de la société repose principalement sur son activité Medtech et sur sa technologie eyonis dont nous attendons les résultats de phase pivotale comme un 'deal' au cours de l'année... Un point stratégique est prévu jeudi par la société. Nous maintenons nos scénarios", conclut l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier.