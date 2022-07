Median Technologies : le carnet de commandes s'établit à 60 ME

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Median Technologies réalise un chiffre d'affaires de 12,7 millions d'euros en progression de 25% par rapport au chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 (10,1 ME). Le chiffre d'affaires provient à 100% de l'activité iCRO, qui délivre des services à l'industrie biopharmaceutique mondiale pour la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie.

Le carnet de commandes s'établit à 60 ME au 30 juin 2022, en progression de +14,3% par rapport au 30 juin 2021 (52,5 ME). Median Technologies a surmonté les contraintes opérationnelles provoquées par le confinement à Shanghaï, en particulier pour le traitement des appels d'offre, ce qui s'est traduit par un recul limité et temporaire du carnet de commandes de 2,2 ME par rapport au 30 mars 2022. La croissance de l'activité en Chine reste soutenue.

Au 30 juin 2022, la trésorerie et équivalents de trésorerie de Median Technologies s'établit à 28,2 ME. La fermeture temporaire des administrations pendant le confinement à Shanghai a retardé le processus de facturation et d'encaissement des créances client. Le groupe estime à avoir 2,5 ME de retards d'encaissements. Depuis la levée du confinement à Shanghai, les relations de Median Technologies avec l'administration chinoise reprennent progressivement leur cours normal, et la société prévoit que les retards d'encaissements seront résorbés au troisième trimestre 2022.

"La dynamique de croissance de notre activité s'est poursuivie au cours du second trimestre 2022, avec un chiffre d'affaires record en hausse de 43% par rapport à la même période 2021. Notre filiale en Chine a surmonté l'impact du confinement dans la région de Shanghai avec des perspectives 2022 inchangées", précise Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies.

Ces avancées significatives au cours du 1er semestre 2022 permettent à Median Technologies de confirmer l'objectif d'autorisation de mise sur le marché américain au 4e trimestre 2023 de son logiciel dispositif médical iBiopsy LCS CADe/CADx.