Median Technologies : la trésorerie et équivalents de trésorerie sont de 33,1 ME

(Boursier.com) — Median Technologies, dont le Conseil d'Administration s'est réuni le 20 avril 2022 pour arrêter les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021, communique ce jour le détail de ses résultats financiers annuels 2021 ainsi que son niveau d'activité du premier trimestre 2022.

Au premier trimestre 2022, Median Technologies a annoncé avoir terminé l'intégration CADe/CADx de son logiciel dispositif médical iBiopsy Lung Cancer Screening (LCS), qui atteint des performances de sensibilité et de spécificité exceptionnelles (communiqué de presse du 22 mars).

Median a par ailleurs annoncé le 3 mars le dépôt d'un dossier 513(g) auprès de la FDA. Cette étape structurante marque le démarrage des interactions avec la FDA, qui vont s'étendre jusqu'à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché du logiciel dispositif médical iBiopsy LCS CADe/CADx.

Au 31 mars 2022, le chiffre d'affaires trimestriel de Median est de 5,7 ME, en progression de 9,2% par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2021. Le chiffre d'affaires est généré par l'activité commerciale iCRO, qui délivre des services à l'industrie biopharmaceutique mondiale pour la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie.

Le carnet de commandes s'établit à 62,3 ME au 31 mars 2022, soit une progression de 18,4% par rapport au 31 mars 2021 (52,6 ME).

Au 31 mars 2022, la trésorerie et équivalents de trésorerie de Median s'établit à 33,1 ME.

"2021 a été une année record pour Median avec un chiffre d'affaires à 20,5 ME. La prise de commandes a été excellente au quatrième trimestre après une relative stabilité de notre carnet de commandes sur les trois premiers trimestres. Le premier trimestre 2022 confirme cette dynamique avec un carnet de commandes en augmentation de 18,4% par rapport au 31 mars 2021. En parallèle, le chiffre d'affaires au 31 mars 2022 est en augmentation de 9,2% par rapport à celui du premier trimestre 2021, et représente à ce jour le meilleur chiffre d'affaires trimestriel enregistré par Median", précise Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies.

"Nous avons communiqué au premier trimestre 2022 les performances exceptionnelles de l'association détection/caractérisation de notre logiciel dispositif médical iBiopsy LCS CADe/CADx, qui pourrait permettre de sauver de nombreuses vies en détectant de façon extrêmement précoce le cancer du poumon dans le parcours du patient. Par ailleurs, iBiopsy génère un grand intérêt auprès de nos partenaires pharmaceutiques. Les premiers échanges règlementaires avec la FDA sont désormais initiés et nous prévoyons le démarrage de nos études pivot fin 2022".

Median a publié le 17 janvier 2022 les indicateurs de son niveau d'activité pour 2021, qui sont donc confirmés :

-Chiffre d'affaires au 31 décembre 2021 de 20,5 ME, en hausse de 52,4% par rapport au 31 décembre 2020,

-Carnet de commandes au 31 décembre 2021 à 58 ME,

-Trésorerie et équivalents de trésorerie à 39 ME au 31 décembre 2021.

Concernant iBiopsy, 2021 a été marquée par les avancées du développement du logiciel dispositif médical iBiopsy LCS CADe/CADx. Les résultats CADx ont été présentés à la conférence annuelle de la RSNA (Radiological Society of North America) fin novembre 2021 à Chicago.