Median Technologies : La trésorerie (et équivalents de trésorerie) s'élève à 42,6 ME

(Boursier.com) — Median Technologies communique un chiffre d'affaires sur le T3 2021 de 5,3 ME, en progression de 51% par rapport à T3 2020.

Le carnet de commandes au 30 septembre 2021 est de 54,2 ME, en hausse de 1,7 ME par rapport au 30 juin dernier.

La trésorerie et équivalents de trésorerie s'élève à 42,6 ME au 30 septembre 2021, en augmentation de 5,7 ME par rapport au 30 juin 2021.

La société précise que 2.222.222 BSA émis le 29 septembre 2014 sont arrivés à échéance le 29 septembre 2021 et que 1.344.444 BSA ont été exercés entre le 1 juillet et le 30 septembre 2021 (2 BSA pour 1 action ordinaire). L'exercice de ces BSA a apporté à Median Technologies un financement supplémentaire d'un montant brut d'un peu plus de 6 ME. Par ailleurs, sur la même période, le Crédit d'Impôt Recherche et le Crédit d'Impôt Innovation ont été encaissés pour un montant de 1,4 ME.

"Nos résultats très prometteurs dans le cancer du poumon, la première cause de mortalité par cancer, peuvent avoir un impact majeur sur la mise en place de programmes de dépistage et la capacité à sauver des patients. Nos prochaines étapes vont être principalement la poursuite de la constitution des bases de données d'entraînement et de vérification de nos algorithmes, les pré-dépôts réglementaires puis le lancement des études pivot pour le biomarqueur digital LCS (Lung Cancer Screening). Median est dotée d'une trésorerie solide pour conduire ces prochaines étapes" précise Fredrik Brag, fondateur et directeur général de Median Technologies. "Pour iCRO, nous nous attendons à ce que l'évolution des termes du contrat-cadre de service avec un des laboratoires pharmaceutiques membre du Top 3 annoncée en septembre commence à porter ses fruits à la fin de cette année et s'amplifie en 2022" ajoute-t-il.

Résultats semestriels au 30 juin 2021 : poursuite de la croissance de la société et des investissements pour le développement de iBiopsy, la plateforme d'imagerie basée sur l'IA de Median Technologies.

La société, qui avait publié le 8 juillet dernier des indicateurs sur son niveau d'activité pour le premier semestre 2021 confirme l'ensemble de ses informations :

-Une trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin 2021 de 36,9 ME contre 16,3 ME au 31 décembre 2020, renforcée par l'augmentation de capital de 26,6 ME net de frais et de commissions réalisée le 25 mars 2021,

-Un chiffre d'affaires semestriel au 30 juin 2021 de 10,1 ME, en croissance record de 71% par rapport au chiffre d'affaires semestriel 2020 (5,9 ME), entièrement généré par l'activité de services d'imagerie pour les essais cliniques en oncologie iCRO,

-Dans un contexte d'accélération de la facturation, un carnet de commandes stable de 52,5 mEUR pour l'activité iCRO.

Le premier semestre 2021 a donc vu la confirmation de la dynamique de croissance de Median Technologies.

Au premier semestre, la société a annoncé le lancement d'un nouveau plan de développement clinique pour l'utilisation de sa technologie iBiopsy dans le dépistage du cancer du poumon (Lung Cancer Screening - LCS), aujourd'hui le plan de développement clinique le plus avancé.

Le premier semestre a également été marqué par la signature d'un accord de collaboration avec l'Université de Californie San Diego concernant le plan de développement clinique iBiopsy(R) sur la stéatose hépatique non-alcoolique (NASH).