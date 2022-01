Median Technologies : excellentes performances de détection de nodules pulmonaires pour iBiopsy LCS

(Boursier.com) — Median Technologies annonce d'excellentes performances pour son algorithme CADe iBiopsy Lung Cancer Screening (LCS) pour la détection des nodules pulmonaires potentiellement cancéreux.

Dans le dépistage du cancer du poumon, le poumon entier doit être scanné pour détecter de très petits nodules pulmonaires, ce qui représente des centaines d'images pour chaque patient. Les outils de détection automatique sont donc une aide à la lecture des images et doivent avoir une sensibilité élevée pour réduire au minimum les faux négatifs et ne manquer aucun nodule. Ces outils doivent également limiter le nombre de faux positifs pour éviter que l'attention et le temps des radiologues se focalisent sur des régions qui n'ont pas de pertinence clinique, mais également pour éviter aux patients des biopsies pulmonaires et des procédures de suivi inutiles.

iBiopsy LCS propose une approche intégrée détection/diagnostic (CADe/CADx). Les résultats communiqués par Median Technologies concernent spécifiquement la fonctionnalité de détection de nodules pulmonaires grâce aux algorithmes propriétaires Median d'apprentissage profond appliqués à des scanners faible dose (Low Dose CT scan - LDCT). Ils sont basés sur une cohorte de 888 patients provenant de la base de données publique LIDC/IDRI. Les résultats obtenus par agrégation des 10 blocs de test font état d'une sensibilité de 94,9% pour un nombre de faux positifs égal à 1 par scanner.

Sur la base de données publiques concernant les performances de dispositifs CADe pulmonaires disponibles sur le marché, les algorithmes iBiopsy de détection affichent le meilleur couple sensibilité/faux positifs par scanner.