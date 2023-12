Median Technologies en présentation à Chicago

(Boursier.com) — Median Technologies a présenté deux posters scientifiques lors de la conférence NACLC (North America Conference on Lung Cancer) 2023 qui se tient du 1er au 3 décembre au Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile, à Chicago. La conférence NACLC est organisée par l'IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer), une association multidisciplinaire d'envergure mondiale dont l'objectif est l'élimination de toutes les formes de cancers du poumon.

Median Technologies a présenté deux posters scientifiques, le 2 décembre.

Les équipes Median eyonis et Imaging Lab seront présentes à la conférence et disponibles pour présenter les dernières avancées de eyonis, la suite de logiciels dispositifs médicaux de Median basés sur les technologies de l'IA et du Machine Learning et les développements récents de l'activité Imaging Lab.