Median Technologies : deux présentations programmées au congrès ESMO de Paris

(Boursier.com) — Median Technologies interviendra au congrès d'oncologie 2022 de l'ESMO, du 9 au 13 septembre à Paris, avec deux présentations concernant ses services iCRO pour la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie et son logiciel dispositif médical iBiopsy.

Le 10 septembre, la société présentera le poster scientifique "Challenges to Assess Bone Metastases in Blinded Independent Central Review (BICR) of Breast Cancer Trials Using RECIST 1.1". Le 11 septembre, la présentation est intitulée "Artificial Intelligence Supporting Lung Cancer Screening : Computer Aided Diagnosis of Lung Lesions Driven by Morphological Feature Extraction".