Median Technologies : des dégagements

(Boursier.com) — Median Technologies qui a présenté un abstract à la conférence annuelle de l'ASCO qui a eu lieu du 3 au 7 Juin au McCormick Place, à Chicago, recule de 5% à 12,15 euros ce lundi. L'étude a analysé un ensemble d'essais sur le cancer avancé de l'oesophage avec ou sans inhibiteurs de point de contrôle immunitaire, utilisant RECIST 1.1 pour l'évaluation de la thérapie et a permis de documenter les discordances de lecture existantes entre radiologues, ainsi que les performances des radiologues grâce à des procédures de surveillance. 4 essais avec revue centralisée indépendante et en aveugle incluant 1875 patients (8501 points de mesure) et impliquant 14 radiologues ont été analysés. Pour ces essais, le taux moyen d'adjudication était de 45,28%.

Les discordances dans la sélection des lésions sur l'examen de baseline (34,4% des discordances) et dans la mesure des lésions au cours des examens de suivi (40,3% des discordances) sont les deux principales causes d'adjudication dans les essais à revue centralisée des cancers avancés de l'oesophage. Une formation et un suivi appropriés des lecteurs sont des solutions qui permettent non seulement d'atténuer une grande partie des erreurs de lecture couramment rencontrées, mais encore de contribuer à obtenir davantage de consensus dans la sélection et la mesure des lésions entre lecteurs.

Côté analystes, Bryan Garnier & Co a initié à l'achat la couverture de Median Technologies en valorisant l'entreprise à 40 euros par action.