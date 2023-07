Median Technologies : démarrage de tous les sites académiques impliqués dans le plan de validation pivot du logiciel iBiopsy LCS

(Boursier.com) — Median Technologies a officiellement lancé les opérations avec tous les sites investigateurs participant au plan de validation pivot du logiciel dispositif médical iBiopsy Lung Cancer Screening (LCS) CADe/CADx.

Pour la conduite de ce plan pivot, Median Technologies a signé des accords de recherche clinique avec des sites académiques d'envergure mondiale qui sont des institutions de santé majeures dans la prise en charge des patients atteints du cancer du poumon.

Le plan de validation pivot est composé d'une étude pivot de performance standalone (MT-LCS-002) ainsi que d'un essai clinique pivot international Multi-Reader Multi-Case (MRMC) (MT-LCS-004). Les résultats de l'étude de performance standalone (MT-LCS-002) et de l'essai clinique MRMC (MT-LCS-004) seront soumis à la FDA pour l'obtention du 510(k) ainsi qu'à l'organisme notifié européen pour l'obtention du marquage CE.

L'investigateur principal de l'essai clinique pivot international MRMC sera le Dr. Anil Vachani, Directeur de la Recherche Clinique du Département de Pneumologie Interventionnelle et Oncologie Thoracique à Penn Medicine et Professeur Associé, Médecine Pulmonaire à la Perelman School of Medicine, Université de Pennsylvanie.

Rappelons que de tous les cancers, le cancer du poumon est celui dont le taux de mortalité est le plus élevé au niveau mondial. En 2020, environ 1,8 millions de personnes sont mortes du cancer du poumon dans le monde. La détection et le diagnostic précoces de la maladie, quand les nodules pulmonaires sont encore petits et opérables, jouent un rôle crucial pour augmenter de façon importante les taux de survie des patients à 5 et à 15 ans.

Mise au point en vue

Median Technologies annonce aussi que Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies, fera un point d'avancement concernant la société, lors de deux webconférences le 20 juillet : en Anglais à 16h30 CEST ; en Français à 18 CEST.

Les replays des webconférences resteront en ligne sur le site web de Median Technologies après les présentations.