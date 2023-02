Median Technologies : de nouveaux résultats significatifs présentés lors de l'ECR

(Boursier.com) — Median Technologies annonce de nouveaux résultats significatifs concernant la capacité de son logiciel dispositif médical iBiopsy Lung Cancer Screening (LCS) CADe/CADx basé sur les technologies de l'Intelligence Artificielle et du Machine Learning, pour caractériser les nodules pulmonaires malins dans les images de scanner faible dose.

Les nouveaux résultats montrent une augmentation considérable des performances des algorithmes propriétaires Median, avec une sensibilité de 96,5% pour une spécificité de 97,2% relative à l'ensemble détection plus caractérisation des nodules pulmonaires malins. Ces nouveaux résultats sont calculés sur une cohorte de 9.863 patients, représentant 195.943 nodules (16.789 nodules pour les résultats de 22 mars 2022). Comme cela était le cas précédemment, ces performances correspondent à la conjonction détection et caractérisation au niveau de l'ensemble des nodules pulmonaires.

Les résultats seront présentés au Congrès Européen de Radiologie (European Congress of Radiology -ECR) dans le cadre de l'AIX Theater, les mercredi 1er mars (16h CET) et le jeudi 2 mars (13h30 CET).

Rappelons que l'ECR est organisé annuellement par l'ESR (European Society of Radiology). Il est le plus important congrès de radiologie en Europe et le second au niveau mondial. Il rassemble tous les ans plus de 20.000 participants, incluant plus de 10.000 représentants de la communauté médicale et plus de 8.000 participants industriels (modalités d'imagerie, PACS...). Les professionnels de la radiologie au niveau européen et mondial y assistent à des formations, y découvrent les dernières innovations présentées par les exposants industriels ainsi que les résultats de recherches lors des présentations scientifiques.