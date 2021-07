Median Technologies : croissance soutenue

(Boursier.com) — Median Technologies annonce une forte croissance de son activité pour le premier semestre 2021 (chiffres non audités). Pour le premier semestre 2021, le chiffre d'affaires s'élève à 10,1 ME, en hausse de 71%. Cette performance correspond à une croissance record des revenus semestriels générés par la société. Le chiffre d'affaires est issu à 100% des activités de la Business Unit iCRO, qui fournit des solutions et services pour la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie. L'activité iBiopsy est en phase d'investissement R&D et ne génère pas de revenus à ce stade.

Le carnet de commandes iCRO est de 52,5 ME au 30 juin 2021, stable par rapport au carnet de commandes au 30 mars 2021. Cette stabilité s'établit dans un contexte d'excellent trimestre de facturation et malgré l'impact de l'annulation de deux projets pour des raisons liées à des changements de stratégie d'essais cliniques des clients concernés. "Le niveau du carnet de commandes permet d'être totalement confiant sur les revenus à venir", estime le groupe.

La trésorerie et équivalents de trésorerie sont attendus à approximativement 36,9 ME au 30 juin 2021, renforcés par l'augmentation de capital de 26,6 ME net de frais et de commissions réalisée le 25 mars dernier. Ce montant de trésorerie et équivalents ne prend pas en compte l'encaissement du Crédit d'Impôt Recherche attendu à 1,4 ME et dont le versement est prévu au troisième trimestre 2021. Au cours du premier semestre 2021, la consommation de trésorerie, hors impact de l'augmentation de capital, a été de 6,8 ME avec une consommation de 3,6 ME au premier trimestre, trimestre au cours duquel les charges externes et internes sont traditionnellement fortes, et une consommation de 3,2 ME au deuxième trimestre. Au cours du second trimestre, les premières utilisations de l'augmentation de capital du 25 mars ont été réalisées, notamment avec l'accélération des investissements pour iBiopsy.

Au premier semestre 2021, outre le succès de l'augmentation de capital du 25 mars, Median a renforcé l'organisation de sa Business Unit iBiopsy, avec l'arrivée de Thomas Bonnefont, COO et CCO et la mise en place d'une nouvelle structure organisationnelle pour laquelle des premiers recrutements ont déjà été réalisés. Par ailleurs, la société a signé un accord de recherche avec l'Université de Californie San Diego, concernant son plan de développement clinique sur la stéatose hépatique non alcoolique (Nonalcoholic steatohepatitis, NASH) pour la vérification sur une cohorte de patients indépendante de sa technologie iBiopsy appliquée à la mesure de la fibrose hépatique. Les résultats sont attendus au premier trimestre 2022. La société a également annoncé le lancement d'un nouveau plan de développement clinique concernant le dépistage du cancer du poumon, renforçant ainsi son positionnement dans la mise en oeuvre d'outils de diagnostic précoce basés sur l'imagerie et intégrant les technologies les plus avancées d'intelligence artificielle. Les premiers résultats de ce plan de développement clinique sont attendus au second semestre 2021. Enfin, la société poursuit son plan de développement clinique sur la détection précoce des tumeurs hépatiques.

"Avec un premier semestre 2021 en ligne avec nos attentes, cette année s'annonce très favorable pour notre activité iCRO", souligne Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median. "Outre la poursuite escomptée de nos performances commerciales et financières avec iCRO, le second semestre 2021 se profile riche en termes de validation technologique et clinique pour notre plateforme d'imagerie iBiopsy, avec des échéances majeures. Nous poursuivons en parallèle notre politique de mise en place de partenariats structurants pour les étapes à venir de déploiement de notre offre innovante iBiopsy au niveau mondial".