Median Technologies creuse ses pertes mais dispose de visibilité financière jusqu'à 2025

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires cumulé de Median Technologies au 30 septembre 2023 s'établit à 17 millions d'euros (18,7 ME au 30 septembre 2022). Le carnet de commandes est de 62,7 ME au 30 septembre, impacté par l'annulation d'une étude biopharmaceutique pour un montant de 2,9 ME.

Au terme du 1er semestre 2023, le résultat opérationnel de Median Technologies s'élève à -11,19 millions d'euros soit une augmentation du déficit de 1,2 ME par rapport à la même période 2022 (-11,01 ME).

La société a continué à renforcer ses équipes en recrutant de nouveaux talents, d'où une augmentation de la masse salariale de 2,1 ME sur la période par rapport au 1er semestre 2022.

Le résultat financier net s'établit à 1,22 ME, soit 1,2 ME en deçà du résultat financier net du 1er semestre 2022 (2,41 ME). Cette évolution est liée à la valorisation des BSA émis au profit de la BEI.

Le résultat net est une perte de -10,09 ME au 1er semestre 2023 (-8,88 ME au 1er semestre 2022).

Avec le refinancement effectué à hauteur de 21,6 ME, la visibilité financière de la société est prolongée jusqu'en 2025. "En juillet 2023, nous avons levé 21,6 ME, ce qui nous donne une visibilité financière jusqu'en 2025. Nous avons l'intention de tirer la seconde tranche du prêt accordé par la BEI, pour un montant d'environ 10 ME avant la fin de l'année", commente Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies.

"Au cours des trois premiers trimestres 2023, nous avons fait des avancées majeures en ce qui concerne iBiopsy(R). En juillet dernier, nous avons lancé nos deux études cliniques pour notre logiciel dispositif médical iBiopsy(R) Lung Cancer Screening CADe/CADx. Il s'agit d'une étape majeure dans la feuille de route qui va nous mener jusqu'aux autorisations de mise sur le marché de notre logiciel dispositif médical aux Etats Unis et en Europe", ajoute le dirigeant. "En ce qui concerne iCRO, en juillet et août dernier, nous avons été inspectés avec succès par la FDA américaine et la NMPA chinoise sur une étude de phase I/II en oncologie. Il s'agissait pour Median de la 4e inspection avec la FDA et de la 13e avec la NMPA, toutes passées avec succès. Depuis le début de l'année, les revenus iCRO ont été négativement impactés par la faible prise de commandes en Chine en 2022 consécutivement aux confinements liés au Covid. Nous observons maintenant une reprise de l'activité en Chine, avec une forte augmentation des appels d'offres et des contrats. De plus, nous constatons un vif intérêt de la part de grandes sociétés pharmaceutiques américaines".