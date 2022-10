Median Technologies : contient sa perte au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Median Technologies au 3e trimestre est de 6 millions d'euros, en augmentation de 13% par rapport au chiffre d'affaires du 3e trimestre 2021 (5,3 ME).

Le chiffre d'affaires sur les 3 premiers trimestres de 2022 s'établit à 18,7 ME (15,4 ME sur la période équivalente 2021), soit une augmentation de 21%. Le chiffre d'affaires provient à 100% de l'activité iCRO2, qui délivre des services à l'industrie biopharmaceutique mondiale pour la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie.

Le carnet de commandes au 30 septembre 2022 est de 62,5 ME, en hausse de 8,3 ME par rapport au 30 septembre 2021 (54,2 ME, +15%).

La trésorerie et équivalents de trésorerie s'élève à 25,9 ME au 30 septembre 2022, intégrant l'encaissement du Crédit d'Impôt Recherche et du Crédit d'Impôt Innovation pour un montant de 1,6 ME, et bénéficiant du rattrapage des retards d'encaissements constatés au 2ème trimestre par la filiale chinoise suite au confinement de la région de Shanghai. Le BFR s'est temporairement dégradé suite à la fermeture temporaire des administrations pendant le confinement à Shanghaï, qui a retardé le processus de facturation et d'encaissement des créances client. Le groupe estimait à 2,5 ME les retards d'encaissements au 30 juin.

Le résultat opérationnel s'élève à -11 ME, soit une augmentation du déficit de 6,5 ME par rapport à la même période en 2021, dont 4,3 ME liés à la comptabilisation en norme IFRS des attributions d'actions gratuites intervenues en octobre 2021 aux salariés et cadres dirigeants du Groupe (sans impact sur la trésorerie), et également du fait des investissements consentis pour les travaux de recherche et développement de la plateforme iBiopsy.

La forte croissance du chiffre d'affaires et la marge générée par l'activité iCRO ont néanmoins permis de réduire l'impact des investissements liés à iBiopsy sur le résultat opérationnel.