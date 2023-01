Median Technologies : chiffre d'affaires annuel en hausse de 16%

(Boursier.com) — Median Technologies a réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 23,8 ME, en hausse de 16% par rapport à 2021. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 5,1 ME au quatrième trimestre 2022.

Le chiffre d'affaires de la société est généré entièrement par l'activité commerciale de la division Icro, qui délivre des services à l'industrie biopharmaceutique mondiale pour l'analyse et la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie.

Le carnet de commandes au 31 décembre 2022 s'élevait à 60,8 ME, en hausse de 2,8 ME par rapport au 31 décembre 2021. Au 31 décembre 2022, la trésorerie et équivalents de trésorerie étaient de 21,5 ME, par rapport à 39 ME au 31 décembre 2021.