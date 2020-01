Median Technologies : belle croissance en 2019

(Boursier.com) — Median Technologies annonce ses résultats annuels préliminaires non audités pour l'exercice 2019. Les performances de la société en 2019 ont permis "de valider pleinement les orientations stratégiques prises en 2018", commente le groupe, dont le chiffre d'affaires totalise 9 ME à fin décembre 2019 (+41%) et donc le carnet de commandes progresse de 25% - à 38,3 ME - en comparaison du niveau du 30 juin 2019.

En 2019, Median a intensifié ses activités de Recherche et Développement autour de sa plateforme d'imagerie phénomique iBiopsy. Basée sur les technologies les plus avancées d'IA et sur la science des données, iBiopsy va permettre, à partir de biomarqueurs non invasifs d'imagerie, d'identifier de façon totalement innovante les signatures spécifiques de certaines maladies chroniques pour leur détection précoce, la quantification de leur sévérité et leur suivi. La présentation du prototype de la plateforme a suscité un fort intérêt lors de la conférence annuelle du RSNA (Radiological Society of North America) qui s'est tenue à Chicago en décembre 2019 et a permis de démontrer le potentiel de la technologie développée. L'objectif de la société est maintenant de conclure des partenariats et des collaborations actuellement en cours de discussion afin de travailler sur de grandes cohortes de patients pour les validations cliniques.

Un accord de financement avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) d'un montant de 35 ME a été signé le 19 décembre 2019. Cet accord va permettre d'accélérer le programme d'investissement et de recrutement pour iBiopsy sur les prochaines années. Le versement de la première tranche de 15 ME est prévu au cours du premier semestre 2020.

2019 a été une année record pour la business unit iCRO de Median qui fournit des solutions et des services d'imagerie pour les essais cliniques en oncologie. Au 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires est de 9 ME en évolution de +41% par rapport au chiffre d'affaires 2018 qui était de 6,3 ME. La progression du chiffre d'affaires trimestriel de la société a été constante au cours de l'année 2019.

Compte tenu de ces performances et des nouveaux développements, la trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 2019 était de 7,6 ME contre 7,9 ME au 30 juin 2019 et 12,7 ME au 31 décembre 2018. La consommation de trésorerie s'est établie à 0,4 ME par mois sur l'ensemble de l'année 2019. Elle était de 0,8 ME par mois sur le premier semestre et de 0,3 ME par mois sur le second semestre, hors impact favorable du CIR (Crédit Impôts Recherche).