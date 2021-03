Median Technologies : augmentation de capital réservée d'environ 20 ME

(Boursier.com) — Median Technologies a lancé une augmentation de capital dans le cadre d'un placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres, pour un montant d'environ 20 millions d'euros. En cas de demande excédentaire de la part des investisseurs dans le cadre du placement privé, Median Technologies se réserve le droit d'augmenter le montant levé dans la limite de 20% du capital social.

Cette levée de fonds a pour objet de permettre à la société de financer ses activités et de remplir son obligation liée aux engagement contractuels avec la Banque Européenne d'Investissements (BEI). Le produit net de l'augmentation de capital est destiné principalement à contribuer au financement d'opérations de développement de l'activité iBiopsy, en particulier les validations cliniques sur les indications cancer du poumon, cancer primaire du foie et NASH, ainsi que les aspects liés aux stratégies réglementaires et de mises sur le marché. Les fonds pourront être également utilisés pour tout projet qui permettrait d'accélérer la croissance de Median.

La construction accélérée du livre d'ordres devrait se clore avant l'ouverture des marchés du jeudi 25 mars 2021. Median Technologies annoncera le résultat du placement privé dès que possible après la clôture du livre d'ordres dans un communiqué de presse précisant notamment le nombre final des actions nouvelles émises et le prix d'émission.

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital devrait intervenir dans les 3 jours ouvrés à compter de la clôture de l'augmentation de capital.