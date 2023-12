Median Technologies annonce le tirage de 8,5 ME correspondant à la dernière tranche de financement du prêt accordé par la BEI

(Boursier.com) — Median Technologies annonce avoir reçu l'accord de la Banque Européenne d'Investissement pour le tirage de la dernière tranche du prêt accordé le 18 décembre 2019 et renégocié fin 2022.

Les fonds de 8,5 millions d'euros correspondant à la dernière tranche, seront libérés début janvier 2024.

Ce financement a une maturité de 5 ans, et porte intérêts à 5% capitalisés. Median a par ailleurs émis au bénéfice de la BEI 300.000 BSA, à un prix d'exercice de 4,465 euros, avec une date d'expiration en 2035.

"La tranche B du financement de la BEI d'un montant de 8,5 millions d'euros va nous permettre de poursuivre notre plan d'investissement pour eyonis et ses programmes de diagnostic précoce de cancers. Conjuguée aux précédents financements réunis en 2023, cette opération renforce notre visibilité financière et positionne notre horizon de trésorerie au premier semestre 2025", souligne Fredrik Brag, Directeur Général et fondateur de Median.

"Median Technologies est un des leaders mondiaux dans le développement de solutions en imagerie médicale basées sur l'IA. Ces solutions révolutionnent le diagnostic, le traitement et la survie des patients ainsi que le développement de nouvelles thérapies contre le cancer. Le monde entier parle quotidiennement de l'impact de l'IA, souvent avec craintes, alors que, dans notre secteur, l'IA va avoir un impact colossal pour sauver la vie des patients. En 2023, Median a poursuivi le développement de ses solutions dans la prise en charge des patients et pour le développement de médicaments, initiatives qui vont continuer à alimenter notre actualité au premier semestre 2024, et au-delà", ajoute-t-il.