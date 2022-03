Median Technologies a terminé la mise au point de son logiciel dispositif médical iBiopsy Lung Cancer Screening CADe/CADx

(Boursier.com) — Median Technologies annonce des performances exceptionnelles pour son logiciel dispositif médical (Software as Medical Device -SaMD) iBiopsy LCS CADe/CADx basé sur les technologies de l'intelligence artificielle et du machine learning. iBiopsy LCS CADe/CADx est destiné à détecter et caractériser de façon précoce les nodules pulmonaires cancéreux et à améliorer la prise en charge des patients.

Le logiciel dispositif médical iBiopsy LCS de Median permet une approche intégrée de détection et de caractérisation (CADe/CADx). Avec iBiopsy LCS, Median vise à améliorer considérablement la détection et la caractérisation très précoces des cancers pulmonaires pour une meilleure prise en charge des patients, tout en évitant des tests et des procédures médicales inutiles, et en réduisant les coûts de santé. A ce jour, aucun logiciel dispositif médical intégrant des fonctionnalités de détection et de caractérisation des cancers pulmonaires n'est approuvé aux Etats Unis et en Europe. Avec son innovation révolutionnaire intégrant les technologies de l'intelligence artificielle, le dispositif iBiopsy LCS constitue une solution unique permettant aux cliniciens de lutter contre le cancer du poumon, le plus meurtrier des cancers au niveau mondial.

Les résultats annoncés aujourd'hui par Median montrent une performance inégalée pour l'approche intégrée détection/caractérisation permettant le dépistage du cancer du poumon.

L'étude réalisée par Median est basée sur une cohorte de 1 760 patients (16.789 nodules pulmonaires) provenant de l'essai NLST (National Lung Screening Trial). Le jeu de données d'entraînement était constitué de 1.289 patients (12.108 nodules). Le jeu de données de test était constitué de 471 patients (4.681 nodules).

Les performances de iBiopsy LCS CADe/CADx pour détecter et caractériser des nodules pulmonaires cancéreux montrent une aire sous la courbe (ROC) de 0,976 ainsi qu'une sensibilité exceptionnelle de 94,7% pour une spécificité de 93,3%.