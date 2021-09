Median Technologies a été confirmé comme fournisseur privilégié d'un des laboratoires membre du 'Top 3' mondial

(Boursier.com) — Median Technologies annonce avoir été confirmé comme fournisseur privilégié d'un des laboratoires pharmaceutiques membre du 'Top 3' au niveau mondial et sélectionné pour mettre en oeuvre la stratégie d'imagerie dans les essais cliniques de ce laboratoire pharmaceutique sur des indications phares en oncologie. Selon les termes de l'accord de confidentialité, Median Technologies n'a pas été autorisé à divulguer ni le nom du client, ni les termes de l'accord.

L'objectif pour ce laboratoire pharmaceutique majeur est d'améliorer son exécution opérationnelle et d'obtenir des résultats plus rapides via des processus plus efficients. Median va délivrer des services d'imagerie pour une partie des études de phase III en oncologie de ce client.

Cette attribution est intervenue après un processus d'appel d'offres intense lancé par le client dont le pipeline en oncologie est l'un des plus importants au monde et la renégociation des termes du contrat-cadre de service. Cette attribution est une reconnaissance de la performance, de la qualité et de la compétitivité des services d'imagerie de Median Technologies.

"Nous avons commencé à travailler avec ce laboratoire pharmaceutique majeur il y a plusieurs années, et avons adapté notre workflow d'imagerie et notre technologie à leur besoins spécifiques, tout en respectant des processus rigoureux répondant à leurs standards de qualité. Nous sommes enchantés de cette preuve de confiance, qui place notre relation à un tout autre niveau", souligne Nicolas Dano, COO de la Business Unit iCRO de Median. "Ce partenariat va contribuer à soutenir la croissance de notre carnet de commandes et de nos futurs revenus et nous prévoyons de répliquer ce type d'accord avec d'autres sociétés pharmaceutiques", ajoute-t-il.

"Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec ce laboratoire pharmaceutique et de contribuer plus que jamais à l'effort de l'industrie à développer de nouveaux médicaments oncologiques qui sauveront la vie de patients. Un élément différentiant important a été notre expertise clinique, scientifique et en intelligence artificielle", conclut Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies.