Median Technologies : 8e trimestre consécutif de croissance du chiffre d'affaires

Median Technologies : 8e trimestre consécutif de croissance du chiffre d'affaires









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Median Technologies, The Imaging Phenomics Company, publie une actualisation de ses performances pour le 3e trimestre 2020 (chiffres non audités). Ils'établit à 3,5 millions d'euros (2,3 ME au 3e trimestre 2019), en augmentation de 50%. La progression du chiffre d'affaires est de 12% par rapport au second trimestre 2020.

La croissance des revenus de Median se poursuit de manière ininterrompue depuis 8 trimestres consécutifs.

A l'issue du 3e trimestre, le chiffre d'affaires cumulé sur les 3 premiers trimestres 2020 est de 9,4 ME, supérieur à celui généré sur l'ensemble de l'année 2019 (9 ME). Les revenus sont générés en totalité par l'activité de services pour les essais cliniques iCRO de la société.

Le carnet de commandes au 30 septembre 2020 est solide à 50,7 ME, dans un contexte de revenus croissants. Les études récemment signées sont des études de phase I/II avec de nouveaux clients et présentent des budgets unitaires moins élevés que des phases III. La société a par ailleurs enregistré l'annulation d'un contrat de phase III liée à la Covid-19.

Au 30 septembre 2020, la trésorerie et équivalents de trésorerie est de 17,3 ME. Sur le 3e trimestre, la consommation mensuelle moyenne de trésorerie s'est établie à 0,7 ME.