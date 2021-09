Median Technologies : +25% !

(Boursier.com) — Median Technologies s'envole de 25% ce mardi à 15,70 euros, alors que le groupe s'est félicité de "performances exceptionnelles" concernant la caractérisation malin-bénin de nodules pulmonaires dans des scanners faible dose (LDCT) grâce à un algorithme d'apprentissage profond. Ces résultats ont été obtenus sur une grande cohorte de patients faisant l'objet d'un dépistage du cancer pulmonaire (1.696 cas-patients). Median prévoit de démontrer comment le potentiel de son produit iBiopsy Lung Cancer Screening (LCS) de diagnostic (CADx) basé sur l'Intelligence Artificielle (IA) pourrait avoir un impact majeur sur la précision, la consistance et l'adoption du dépistage du cancer du poumon à travers le monde. Le plan de développement clinique de iBiopsy sur le cancer du poumon avait été lancé en février 2021, comme une composante du positionnement stratégique de la société dans le domaine du diagnostic précoce.

Median Technologies rappelle que le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer au niveau mondial, avec une estimation de 1,8 millions de décès en 2020, soit presque 25% du nombre total de décès. Cette mortalité est principalement liée à des diagnostics tardifs conduisant à des taux de survie à 5 ans très faibles. Des études internationales ont montré que le dépistage du cancer du poumon par LDCT permet de réduire la mortalité de 44% (essai NELSON, 2018).

Bien qu'inclus dans les recommandations de dépistage aux Etats-Unis et bénéficiant d'un consensus grandissant dans la communauté médicale, le dépistage du cancer du poumon a encore un taux d'adoption bas. Le faible enrôlement des patients est communément attribué à la difficulté de caractériser les nodules pulmonaires malins et les nodules bénins, difficulté qui conduit à un taux élevé de faux positifs, à des procédures de suivi, non nécessaires et à des questionnements sur la viabilité des programmes de dépistage...

Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners a revalorisé le dossier de 33,8 à 42,3 euros.