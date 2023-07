Median Technologies : 11,4 ME de revenus sur le semestre

(Boursier.com) — Median Technologies a vu son chiffre d'affaires du premier semestre 2023 s'élever à 11,4 ME contre 11,1 ME au deuxième semestre 2022. Ce chiffre d'affaires provient à 100% de l'activité iCRO, qui délivre des services à l'industrie biopharmaceutique mondiale pour la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie.

Le carnet de commandes est de 64,6 ME au 30 juin 2023, en progression de 4,2% par rapport au carnet de commandes au 31 mars 2023 et de 6,3% par rapport au carnet de commandes au 31 décembre 2022. Au 30 juin 2023, le carnet de commandes a atteint son plus haut historique jamais enregistré et est en croissance depuis trois trimestres.

Au 30 juin 2023, la trésorerie et équivalents de trésorerie de Median Technologies s'établissait à 8,3 ME contre 13,1 ME au 31 mars 2023, soit une consommation moyenne mensuelle de trésorerie de 1,6 ME pour le deuxième trimestre 2023 contre 2,7 ME pour le premier trimestre 2023.

La société annonce aujourd'hui la signature d'un Securities Purchase Agreement avec Celestial Successor Fund (CSF), en vue d'une émission obligations convertibles pour un montant de 10 millions d'euros. Les Obligations Convertibles, d'une maturité de 7 ans, porteront intérêt au taux de 8.5% (intérêts capitalisés " paid-in-kind "). Le prix de conversion des Obligations Convertibles sera fixé selon une formule intégrant une prime de 25% sur la moyenne des prix de clôture. La souscription de l'Obligation Convertible par CSF reste notamment conditionnée à la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant minimum de 10 millions d'euros d'ici le 31 décembre 2023.

Les initiatives de la société visant à renforcer ses fonds propres ont pour objectif d'étendre son horizon de financement jusqu'en 2025. Par ailleurs, Median Technologies pourrait sous certaines conditions exercer la seconde tranche du prêt souscrit auprès de la Banque Européenne d'Investissement pour un montant complémentaire de 10 millions d'euros.