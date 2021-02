Median renforce son équipe de management iBiopsy

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Median Technologies a nommé Thomas Bonnefont au poste nouvellement créé de Chief Operating and Commercial Officer pour la Business Unit iBiopsy, ainsi que la nomination de Mike Doherty au poste de Sr. Strategy Advisor, Product Development iBiopsy. Ils rejoignent l'un et l'autre l'équipe de direction de Median. Mike Doherty est basé aux Etats-Unis.

Ces nominations font suite à une série d'étapes qui ont été franchies avec succès en 2020 et au début de l'année 2021 pour iBiopsy. La société se prépare à lancer son plan de développement produit, incluant les aspects réglementaires, à définir sa stratégie de mise sur le marché puis à déployer ses opérations au niveau mondial, pour apporter de nouvelles solutions aux soignants et aux patients dans la prise en charge des maladies ciblées par iBiopsy(R) et pour faire progresser la recherche médicale des centres académiques d'envergure et des partenaires biopharmaceutiques au niveau mondial.

En tant que Chief Operating and Commercial Officer, Thomas Bonnefont supervisera l'ensemble de la Business Unit iBiopsy. Il définira la stratégie commerciale et le plan de mise sur le marché pour les produits iBiopsy, et supervisera leur mise en oeuvre. Thomas Bonnefont prendra ses fonctions le 1er mars en tant que membre de l'équipe de direction sous la responsabilité directe de Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median.

En tant que Sr. Strategy Advisor, Product Development iBiopsy, Mike Doherty participera à la définition de la stratégie de la BU iBiopsy et coordonnera les activités de développement produit. Il jouera un rôle essentiel dans la définition et la mise en oeuvre des plans réglementaires pour les produits iBiopsy, afin d'optimiser leur introduction sur les marchés américains (FDA) et européens (EMA). Son rôle sera également clé pour fournir des recommandations concernant les stratégies d'acquisition de données cliniques et évaluer les sources de données les plus pertinentes. Mike Doherty participera activement à la création des protocoles pour la classification et l'entraînement de iBiopsy et veillera à ce que ces protocoles répondent aux exigences réglementaires (FDA et EMA).