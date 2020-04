Median : réception d'un montant de 15 ME de la part de la BEI

Median : réception d'un montant de 15 ME de la part de la BEI









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Median Technologies annonce avoir reçu le versement d'un montant de 15 ME au titre de la première tranche du prêt accordé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI) le 18 Décembre 2019.

L'accord financier permet à la société d'emprunter jusqu'à 35 ME. Les deuxième et troisième tranches, chacune d'un montant de 10 ME, pourront être tirées à la discrétion de Median Technologies, sous réserve de l'atteinte d'un ensemble de critères de performance opérationnels et financiers convenus avec la BEI.

Ce type de financement, accordé par la BEI, et bénéficiant d'une garantie de la Commission européenne dans le cadre du Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques vise à soutenir des projets de recherche et d'innovation développés par des entreprises à fort potentiel de croissance.

Median Technologies indique répondre à ces critères car sa plateforme technologique iBiopsy a le potentiel d'avoir un impact sur la vie de centaines de milliers de patients dans le monde.