Median : perte nette de 12,8 ME en 2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires au 31 décembre 2020 de Median est de 13,5 ME, en croissance de 51% par rapport au chiffre d'affaires 2019, en progression trimestrielle constante.

Le résultat net ressort à -12,8 vs. -7,9 ME.

La société affiche une trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 2020 de 16,3 ME contre 19,4 ME au 30 juin 2020.

Le carnet de commandes au 31 décembre 2020 est de 51,7 ME en augmentation de 35% par rapport au 31 décembre 2019...